Capodanno: laguna-terraferma,doppio San Silvestro a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 18 DIC - Venezia lancia il 'doppio' Capodanno, con feste, musica e fuochi d'artificio sia in laguna che in terraferma, a Mestre. La notte di San Silvestro sarà illuminata dalla spettacolo pirotecnico in Bacino San Marco, e nello stesso tempo, mentre i turisti si augureranno buon 2020 davanti alla laguna, a Mestre scatterà la festa in Piazza Ferretto, con un programma musicale che vedrà sul palco, tra gli altri, il rapper Anastasio e i Dj di Radio Stereo Città. E' il Capodanno promosso da Vela Spa per conto dell'amministrazione comunale. A Mestre le dnaze si apriranno in Piazza Ferretto già alle 22.00 - alle 23.15 sul palco entrerà Anastasio - mentre a Venezia si attenderà la mezzanotte per vedere accendersi il Bacino di San Marco con i fuochi d'artificio, e i giochi di luce sull'acqua. Anche un consiglio per i turisti: la visuale migliore per godere dello spettacolo - suggerisce Vela spa - è in prossimità della fermata Actv Arsenale. (ANSA).