Venezia, terminato restauro Pietà Battistero San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - E' stato restituito alla Basilica di San Marco a Venezia il complesso statuario della Pietà del Battistero, interamente restaurato, grazie ai soci di Coop Alleanza 3.0. La Pietà del Battistero della basilica marciana appartiene al genere Vesperbild, termine di origine tedesca usato per indicare "l'immagine del Vespro o della sera". Era infatti davanti a immagini come questa che si riunivano la sera i fedeli per la preghiera e si celebravano nelle chiese le messe vespertine. E' stata realizzata in un tipo di pietra gessosa di colore grigio scuro ed è cava sul retro: la Madonna siede su un sedile decorato su ciascun lato da un motivo gotico a bifore sovrastate da un arco trilobato. (ANSA).