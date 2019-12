Rinascono Giardini Reali di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - Venezia di riappropria da oggi d0i un altro dei suoi gioielli, i Giardini Reali, alle spalle di Piazza San Marco. Stamane la cerimonia di riapertura dopo il restauro, cui ha contribuito la Fondazione The Human Safety Net.

"I Giardini Reali sono nel cuore di Venezia, erano un luogo di abbandono, ma grazie a un restauro perfetto e all'impegno del volontariato e di imprese che hanno donato somme importanti, questo spazio è stato restituito alla città. Grazie anche allo strumento fiscale dell'art bonus, mi sembra proprio una bella storia per tutta Italia e un esempio da imitare per molti" ha detto il ministro dei Beni e delle attività culturali, Dario Franceschini. Un importante sostegno al restauro è stato dato da Generali, che sta anche curando la ristrutturazione delle Procuratie di piazza San Marco. Il ceo della compagnia, Philippe Donnet, ha detto di sperare che la conclusione del restauro possa arrivare nel 2021, l'anno del 190/o anniversario delle Generali.