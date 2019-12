Lego ricostruisce monumenti italiani a Gardaland

(ANSA) - VERONA, 17 DIC - La Basilica e il Campanile di San Marco di Venezia sono i primi monumenti d'Italia a caratterizzare la Miniland di Legoland a Gardaland per la quale serviranno 4 milioni e 900mila mattoncini.Il Duomo di Milano, il monumento più alto dell'area, supera i 3 metri, mentre quello che raffigura la Basilica di S.Pietro è largo 5,6 mt. La Miniland sarà suddivisa in 6 cluster sarà visibile a bordo di gommoni gonfiabili. La Basilica di S.Marco sarà alta 1,120 m, larga 160 cm e lunga 181 cm e il Campanile - alto 3 mt e largo 40 cm. Occoreranno quasi 75mila mattoncini Lego e 525 elementi.Il Lego Model del Campanile avrà anche un aspetto interattivo in quanto - tramite un bottone - si potrà azionare il suono delle campane. Oltre alla città di Venezia, ci saranno le riproduzioni delle architetture che hanno reso immortale Roma - dal Colosseo alla Fontana di Trevi alla Basilica di S.Pietro - e un'area dedicata alle Icone d'Italia con i monumenti più noti quali il Duomo di Milano e la Torre di Pisa. (ANSA).