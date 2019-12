Scende per timbrare,figlia sola in treno

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - Una bambina tedesca di otto anni si è trovata da sola su un treno in movimento fra Treviso e Conegliano (Treviso) dopo che il padre, accorgendosi di non aver timbrato il biglietto, era sceso alla ricerca di una obliteratrice, sperando di fare in tempo a risalire dopo la ripartenza del convoglio. La piccola, presa in consegna dalla Polizia ferroviaria di Conegliano, ha atteso il treno successivo dal quale è sceso poco dopo il padre.