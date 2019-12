Fisco: Cgia, all'erario 42,9mld di tasse

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - Anche quest'anno a festeggiare un ricco Natale sarà sicuramente il fisco che sotto l'albero troverà un "regalo" da 42,9 miliardi di euro. A consegnarlo, tuttavia - secondo la Cgia di Mestre - non sarà Babbo Natale bensì i contribuenti italiani che in questi giorni sono chiamati a onorare un elevato numero di scadenze fiscali. Entro lunedì prossimo, infatti, dal saldo dell'Imu-Tasi il fisco riceverà 9,6 mld, dal pagamento delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori altri 13,6 mld e dal versamento dell'Iva ben 19,7 mld. Il dato complessivo, fa notare l'Ufficio studi della Cgia, è comunque sottostimato, in quanto non tiene conto dell'eventuale pagamento dell'ultima rata della Tari che, in molti Comuni, avviene a dicembre. Questa gragnuola di tasse, per la Cgia, avrà anche quest'anno degli effetti negativi sugli acquisti di Natale perché troppe imposte abbattono i consumi.