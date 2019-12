Calcio: Verona;Juric pensa positivo,occasione per fare punti

"Torino? Squadra forte, noi però pensiamo a noi stessi per affrontarla con lo spirito di sempre, pensando al fatto che è un'altra occasione per fare punti".

Lo ha detto Ivan Juric allenatore scaligero alla vigilia di Hellas Verona-Torino.

"Sia Zaza che Belotti sono attaccanti di altissimo livello, in Serie A ogni squadra ha grandi calciatori che vanno attenzionati - ha rilevato -. Bisogna correre più di loro e non fare errori, la ricetta è sempre la stessa". "Siamo molto contenti di come ci stiamo esprimendo, ma vogliamo muovere la classifica - ha proseguito -. Contro Roma e Atalanta abbiamo commesso errori difensivi che normalmente eravamo bravi a non fare, e mi dispiace perché sono state due grandi prestazioni, specialmente contro i giallorossi". "Il mercato non ci deve distrarre, voglio vedere ancora una volta una grande prestazione perché sarebbe molto importante chiudere bene - sostiene Juric -. Non abbiamo paura di nessuno, affrontiamo tutti a viso aperto, l'unica cosa che conta è restare in Serie A e se ci riusciamo potremo pensare a tutto il resto". (ANSA).