Milano-Cortina: Zaia "Governo ci dia la legge olimpica"

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Noi rispettiamo il cronoprogramma e siamo assolutamente ligi, lo deve fare anche il governo, ci deve portare questa legge olimpica, ma ancora non c'è alba. La legge olimpica è urgente". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine del seminario del Cio sui Giochi invernali Milano-Cortina 2026: "Siamo preoccupati perché la legge olimpica è la base sulla quale poi ci dovremo muovere.

Siamo già al last minute superato, è fondamentale che arrivi entro l'anno. Del resto, il governo si era impegnato per questo". (ANSA).