Pallavolo: le campionesse del mondo di Conegliano in trionfo

(ANSA) - VENEZIA, 09 DIC - Accoglienza trionfale per l'Imoco Conegliano, la squadra di volley femminile diventata campione del mondo e oggi di rientro da Shaoxin, in Cina, con volo Austrian Airlines atterrato all'Aeroporto Marco Polo di Venezia proveniente da Vienna. Agli arrivi una folla di amici, familiari e tifosi per la squadra delle pantere gialloblu che hanno conquistano la medaglia d'oro grazie al successo in finale contro Eczacibasi Istanbul, restituendo il titolo iridato all'Italia dopo 27 anni.

A consegnare un omaggio dell'aeroporto, un aereo in vetro, nelle mani della capitana dell'Imoco Volley Joanna Wołosz, l'Amministratore Delegato del Gruppo Save Monica Scarpa che si è complimentata con le atlete e tutto lo staff per l'importante traguardo sportivo. Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save e coneglianese doc ha voluto mandare il suo personale saluto a tutta la squadra: "Tantissimi complimenti per il risultato raggiunto e per aver portato Conegliano sulla vetta del mondo".

