Pallavolo: Zaia, 'pantere' Conegliano nella storia sport

(ANSA) - VENEZIA, 08 DIC - "Il ruggito delle pantere di Conegliano è risuonato alto e forte. Sono sul tetto del mondo! Lì è giusto che siano perché con ogni probabilità sono la squadra più forte della storia del volley femminile". Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta la storica vittoria dell'Imoco Conegliano nel mondiale femminile per club, a Shaoxing in Cina. "Il Veneto e l'Italia - aggiunge - festeggiano insieme a questa squadra stellare. Un successo fatto di ingredienti semplici: atlete fortissime ma abbastanza umili per gettare sempre nella mischia ogni stilla di energia. Uno staff tecnico capace di tirar fuori il meglio di ognuna ma anche di creare una squadra che è una famiglia. Una società forte, sempre vicina alla squadra e capace di valorizzare come nessuna il settore giovanile". (ANSA).