Folla al 'Cortina Fashion weekend'

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 7 DIC - Folla in Corso Italia, file davanti ai negozi, musica e inaugurazioni ad ogni angolo.

Parte con il pienone la stagione dello sci a Cortina, che già da questo fine settimana è proiettata verso i 3 super-appuntamenti che la aspettano: le finali di Coppa del Mondo di sci, a marzo 2020, i Mondiali nel 2021, le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Una Regina delle Dolomiti risvegliata, percorsa da una vitalità nuova, con più auto elettriche in circolazione, cantieri, hotel che si sono ristrutturati o si apprestano a farlo. Un rinascimento dellà città che - per ammissione del sindaco Giampietro Ghedina - dalla conquista dell'appuntamento olimpico in poi ha voluto lasciarsi alle spalle l'immagine di 'bella addormentata' che pareva connotarla. Oggi, con neve e sole, le piste sono state invase dagli sciatori, e nel pomeriggio Corso Italia si è affollato per i mille appuntamenti della 'Cortina Fashion weekend'. Presentazione ufficiale anche per 'Corty', il pupazzo-scoiattolo la mascotte dei Mondiali 2021.