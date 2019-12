Nuoto: Europei 25m; Cusinato e Detti, Italia apre con due bronzi

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Subito due bronzi per l'Italia ai 20/i campionati europei di nuoto in vasca corta di Glasgow.

Ilaria Cusinato ha chiuso terza la gara nei 400 misti con il tempo di 4'29''13, salendo sul podio insieme con la fuoriclasse ungherese Katinka Hosszu, vincitrice della prova con 4'25'10, e la sua connazionale Zsuzanna Jakabos (4'28''76).

Nei 400 sl, Gabriele Detti si è piazzato terzo col tempo di 3'38''06, un soffio dietro al britannico Thomas Dean (3'37''95).

La gara è stata vinta dal lituano Danas Rapsys (3'33''20, record dei campionati). Quarto posto per un altro azzurro, Matteo Ciampi (3'38''96). (ANSA).