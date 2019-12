Export: Sace-Simest, Vicenza virtuosa

(ANSA) - VENEZIA, 4 DIC - La provincia di Vicenza rappresenta una realtà virtuosa e contribuisce in modo significativo alle esportazioni italiane. I primi cinque settori rappresentano il 38% dell'export provinciale e quasi il 30% dei flussi che interessano nell'ordine Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna.

Il dato è emerso oggi in occasione della 69/a tappa del Roadshow per l'internazionalizzazione delle imprese italiane 2019, finalizzata a facilitare il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e alla presenza di organizzazioni territoriali e di rappresentanza delle imprese italiane.

Oltre 100 le aziende partecipanti all'evento, organizzato dall'Ice-Agenzia in collaborazione con Regione Veneto e Confartigianato Vicenza. (ANSA).