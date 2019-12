Autonomia: Boccia apre a correttivi

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha aperto, nella riunione con i capigruppo di maggioranza, a correttivi condivisi al testo sull'Autonomia differenziata ma nel rispetto di "tempi certi" e dell'"unitarietà delle Regioni e con il coinvolgimento delle città metropolitane". Nella riunione, pur in uno spirito costruttivo, Iv, M5s e Leu hanno chiesto una riflessione su alcuni punti, alla quale Boccia ha teso la mano assicurando che non c'è alcuna intenzione di "fare forzature". Una nuova riunione sulla riforma è stata prevista per la prossima settimana ma l'obiettivo del ministro è, come scritto nel Def, di presentare il ddl come collegato alla manovra mentre il fondo di perequazione per il sud, le aree interne e montane dovrebbe già essere nella legge di bilancio.