Frasi razziste a 17enne, squadra andrà campo con maglia nera

Scenderà in campo domenica prossima con maglie tutte nere la prima squadra del Peschiera Calcio, che reagisce così ad un episodio che ha visto preso di mira un proprio giocatore dell'under 17, etichettato con frasi razziste da alcune persone del pubblico che assisteva al match con il Castelnuovo del Garda. La reazione del presidente del Peschiera, Umberto Chincarini, è stata immediata: "Domenica prossima la prima squadra giocherà in completo nero: El Toro - il soprannome del giocatore offeso per il colore della pelle -, ti aspettiamo in tribuna per abbracciarti". A denunciare l'episodio è stata la madre del ragazzo, testimone delle espressioni razziste usate da due spettatori. "E' giusto che le società prendano posizione, grande o piccola che sia questa situazione, fa male" ha detto la donna. Chincarini ha anche annunciato che il giovane giocatore, per premio, si allenerà anche con la prima squadra. (ANSA).