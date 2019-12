Gondolieri-sub, pneumatici nei rii

(ANSA) - VENEZIA, 1 DIC - Hanno trovato un fondale tappezzato di decine e decine di pneumatici di automobili, bottiglie, lattine, cavalletti delle passerelle dell'acqua alta, un lavandino, una caldaia, tubazioni e fusti di birra usati, i sei gondolieri-sub dell'associazione 'Gondolieri di Venezia', supportati da 10 collaboratori volontari, che questa mattina si sono immersi per la settima volta in laguna. La perlustrazione questa volta è avvenuta nelle acque di Rio di San Luca, nel tratto da Palazzo Grimani a Campo Manin, per recuperare altri rifiuti depositati sul fondo dei canali veneziani.