Calcio: Fonseca "voglio una Roma con ambizione e coraggio"

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "La gara di Istanbul è il passato, ora c'è da pensare al Verona. Sarà una partita difficile contro una buona squadra, molto veloce in attacco e aggressiva in difesa. Hanno la seconda miglior difesa del campionato". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della trasferta dei giallorossi al Bentegodi. L'allenatore portoghese dopo il rientro dall'infermeria di quasi tutti i giocatori infortunati ammette che "la squadra è migliorata, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Per me caratteristiche come ambizione e coraggio sono importanti".

"Difensivamente la squadra è stabile, ma io voglio un gioco più dominante sull'avversario. Qui in Italia non è facile, se si vede la percentuale del possesso palla non è molto diversa tra le squadre, ma a me piace quando la mia squadra ha il dominio della partita con il pallone, quando attacca in maniera organizzata negli ultimi 30 metri e in questo dobbiamo migliorare" conclude Fonseca, senza svelare chi sarà il terzino destro: "Con Santon, Spinazzola e Florenzi ho tre possibilità.

La scelta dipende dall'avversario e dalle caratteristiche della partita". (ANSA).