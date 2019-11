Sanità: protocollo Regione-Gdf Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 29 NOV -Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e guardia di Finanza in materia di sanità su appalti, ticket e attività professionali.A siglarlo il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il gen.Div.Giovanni Mainolfi."Quello della sanità -dice Zaia - è una partita importante perchè le risorse previste sono circa 10mld di euro,per 80mln di prestazioni in 88 ospedali di cui 43 pubblici".Per Zaia l'accordo "consente ai finanzieri di accedere alle informazioni,alle elaborazioni,ai dati in possesso alla Regione".I fronti sono i più disparati: appalti,convegni o corsi,ticket per i quali già i finanzieri svolgono accertamenti: da gennaio 2018 a fine novembre 2019 controllate 800 posizioni (750 ticket),600 delle quali (ticket) sono state irregolari,560 le denunce.La frode è stata di 410mila euro (160mila ticket e 250mila per altro).I sequestri sono stati per 200mila euro.

"L'accordo -spiega Mainolfi-permette uno scambio reciproco di informazioni, un feedback continuo con l'obiettivo che non si creino situazioni patologiche".