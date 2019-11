Piena del Po si abbassa in tratto finale

(ANSA) - ROVIGO, 29 NOV - "Il livello del Po a Pontelagoscuro si è abbassato di circa 20 centimetri rispetto a questa notte, anche in provincia di Rovigo dunque, nel tratto finale, i livelli stanno gradualmente scendendo". Lo riferisce Massimo Valente, il dirigente dell'Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) responsabile per il Veneto. Il picco della piena è transitato la notte scorsa, ma l'Adriatico ha recepito lentamente il flusso del fiume, perché il livello del mare si mantiene alto. "Questo però - aggiunge Valente - ha avuto l'effetto di un appiattimento della piena che è stata più bassa rispetto alle stime dei giorni, anche se più duratura". In Polesine si stanno verificando alcuni 'fontanazzi' e fenomeni di filtrazione negli argini, tenuti sotto controllo dalle attività di vigilanza in corso.