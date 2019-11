Serie B: Chievo-Virtus Entella 2-1

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il Chievo ha battuto la Virtus Entella 2-1 (2-0) nel posticipo della 13/a giornata del campionato di Serie B. A segno per i padroni di casa Vaisanen (2' pt) e Dickmann (40'pt). Per gli ospiti in gol De Luca (9' st) (ANSA).