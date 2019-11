Maltempo: Veneto attende piena del Po

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - Il bel tempo di oggi in Veneto sta aiutando il deflusso dell'onda di piena lungo i corsi d'acqua: i livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita in alcuni tratti dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma pertanto l'allerta 'arancione' (stato di pre-allarme). Lungo il fiume Po, in particolare, è in transito un onda di piena il cui culmine dovrebbe interessare il Veneto a partire dalla serata di domani, anche se l'agenzia interregionale Aipo ritiene che il culmine possa transitare nel tratto polesano non prima di giovedì.

Quando la piena del Po si avvicinerà anche in Veneto il grado di criticità diventerà rosso (stato di allarme). E' ancora 'allerta gialla' sulla rete principale del bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento.