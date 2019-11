Venezia:limiti alti per tutta settimana

(ANSA)-VENEZIA, 24 NOV -Il picco previsto di 1.40 metri di acqua alta a Venezia non c'è stato: si è fermata a 130 cm a Punta della Salute e 136cm alla diga di Lido San Nicoletto.Ma i limiti della marea si manterranno su valori elevati anche la prossima settimana.Il Centro Maree spiega che il valore a Venezia si è discostato dalla previsione di 140cm grazie al vento che nelle ore prima del massimo astronomico ha ruotato localmente da scirocco a est-sud est.Comunque, alle 5.30 sono state suonate le sirene per avvisare il raggiungimento della quota di 140cm, ma alle 8.30 constatato che il campo di vento da est si stava estendendo anche in mare aperto,il Centro ha emesso una nuova previsione che poi si è rivelata quella giusta.Per questa sera è previsto un massimo di 120cm alle 21.35.Per il resto della settimana i massimi astronomici saranno molto alti prevedendo valori sizigiali di circa 80cm che, sommati al livello medio di questi giorni protrarranno un livello di marea ancora sostenuto con massimi che oscillano tra i 100 e i 110cm.