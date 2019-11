Venezia:carico aiuti da Cr a Pellestrina

(ANSA) - VENEZIA, 24 NOV - Solidarietà tra isole a Venezia, dopo i danni dalla devastante acqua alta del 12 novembre. E' stata l' isola del Lido, con i suoi abitanti, ad effettuare una raccolta in settimana di materiali come materassi, mobili, letti che sono stati donati alla più danneggiata isola di Pellestrina, più esposta verso il mare,dove l'ondata di marea ha colpito duramente, causando anche una vittima. Tutti i materiali sono stati trasportati dalla Croce Rossa di Venezia, caricando sui ferry boat 3 autoarticolati ed un elevatore telescopico, forniti dalla Cri nazionale, che ha mobilitato il Nucleo Operativo Integrativo per l'Emergenza di Settimo Torinese. Gli aiuti erano stati raccolti nel corso della settimana grazie alla generosità degli abitanti dell'isola, e accumulati in un hangar dell'aeroporto Nicelli. Il lavoro di trasferimento e scarico dei materiali tra due isole è durato un'intera giornata La consegna degli aiuti, casa per casa, avverrà nei prossimi giorni sulla base del censimento dei danni fatto a Pellestrina.