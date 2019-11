Rugby,l'aquilano Ponzi riparte da Verona

(ANSA)-L'AQUILA,23 NOV- Nell'anno zero del rugby aquilano, con la mancata partecipazione della squadra del capoluogo abruzzese a uno dei massimi tornei nazionali, c'è un giovane atleta che fuori dall'Aquila si sta facendo onore in serie A. E' Alessio Ponzi, 23 anni, già con L'Aquila Rugby Club, ora nel Verona Rugby capolista in serie A. Suo padre Ennio è stato una bandiera dell'Aquila Rugby in cui esordì nel 1969 nella partita Fiamme Oro Padova-L'Aquila 3-3. "Io ho iniziato a 14 anni - racconta Alessio - nella Polisportiva dell'Aquila al Centro Centi Colella. A casa non parlavamo mai di rugby. Finché non ho iniziato a giocare, grazie a un amico di Pescara, papà non mi aveva raccontato la sua storia. Oggi è contento e mi dice di pensare a divertirmi senza stressarmi. A Verona stiamo facendo bene. La squadra è retrocessa dalla Top 12, proveremo a risalire. Per ora siamo primi". "Per L'Aquila non avere una squadra in A è pesante, l'augurio è tornare a vedere i neroverdi nei tornei maggiori. Per me giocare con L'Aquila sarebbe un sogno".