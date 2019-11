Ragazzo su tetti dei bus, denunciato

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - Un giovane di Castelfranco (Treviso) è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, per essere salito sul tetto di un autobus e di essere poi saltato su quelli di altri mezzi vicini, costringendo autisti e addetti a interrompere le corse dei bus.

L'episodio è avvenuto oggi, al termine dell'orario scolastico, mentre nell'autostazione giungevano gli studenti degli istituti cittadini in attesa di prendere gli autobus per rientrare a casa. A denunciarlo, con foto e filmati che sono stati diffusi sui social e via Whatsapp, è il presidente dell'azienda di trasporti Mobilità di Marca, Giacono Colladon, assieme al sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon.

Numerose corse extraurbane sono rimaste bloccate, con conseguenti ritardi, fino all'arrivo dei Carabinieri che lo hanno condotto in caserma per l'identificazione. (ANSA).