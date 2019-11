Mose: De Micheli, finirlo entro il 2021

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Il Mose non è bloccato, ha rallentato tantissimo la fine dei lavori dopo le vicende giudiziarie accadute nel 2014 e che ha visto coinvolte le persone che avevano responsabilità". Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al Forum ANSA, sottolineando però: "Non sono qui a promettere di fare prima, facciamo di tutto per fare prima" circa la scadenza del 2021 per il completamento dell'opera. "Avere un altro autunno per, Venezia come questo sarebbe molto grave", ha aggiunto.

(ANSA).