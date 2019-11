Morto Mario Rigo, ex sindaco Venezia e senatore

(ANSA) - VENEZIA, 22 NOV - L'ex sindaco di Venezia, ed ex senatore ed ex parlamentare europeo, Mario Rigo, 90 anni, è morto oggi all'ospedale di Noale.

Esponente di spicco del Psi, è stato primo cittadino della città lagunare dal 1975 al 1985, periodo quest'ultimo in cui diventa anche presidente del Teatro La Fenice, vice presidente della Biennale e, nel 1987, parlamentare europeo per il Psi partito che abbandona in dissenso con Bettino Craxi, senza poi più entrare in nessuna formazione politica. Nel 1989 fonda Iniziativa Civica, che si trasforma in un movimento autonomista interregionale e poi, nel 1992, la Lega Autonomia Veneta. Nel frattempo entra al Senato e qualche anno dopo alla Camera, e di nuovo ritorna a Palazzo Madama nel 1996. Nel 2001 ricopre il ruolo di direttore di gabinetto del presidente del Senato Marcello Pera. (ANSA).