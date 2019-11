Lega Serie B: 80 mila euro per Venezia

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - L'Assemblea della Lega di Serie B ha deciso di intervenire a favore di Venezia contribuendo con una cifra di 80 mila euro alla raccolta fondi istituita per aiutare la città veneta, riservandosi poi di decidere insieme alle istituzioni locali e al club del presidente Joe Tacopina il progetto sociale, sportivo o culturale da sostenere. Il presidente della Lega di B, Mauro Balata, ha ribadito come l'organismo resti attento anche ad altre realtà colpite dal maltempo e si attiverà anche in questi casi se necessario. Il presidente della Lega di B ha detto inoltre che "Venezia è un patrimonio dell'umanità e territorio di una nostra società. Sono stato in costante contatto in questi giorni con i vertici societari che mi hanno informato di quanto stava accadendo. Come già accaduto l'anno scorso, con la donazione dopo il crollo del ponte Morandi, sarà individuato un progetto da sviluppare insieme alle realtà locali e al Venezia F.C.".