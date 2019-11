Laurea honoris causa a Patti Smith a Padova

(ANSA) - PADOVA, 19 NOV - L'Università di Padova assegna a Patti Smith una laurea honoris causa in "Lingue e Letterature europee e americane".La sacerdotessa del rock che nei '70 si traferì dall'Illinois alla New York di Lou Reed e dei Velvet Underground per cominciare una carriera artistica che l'avrebbe portata a essere la Smith che conosciamo, sarà il 28 novembre a Palazzo del Bo dove terrà un concerto-reading. "Per Patti la parola è dialogo fra arte e società,sospesa fra il sussurro religioso e l' urlo disperato - la motivazione dell'Università di Padova -. Dai suoi esordi come autrice di poesie recitate e di happening punk rock fino alle successive sperimentazioni nel rock alternativo,Patti Smith ha esplorato le virtù espressive della parola in ogni sua forma: recitata, cantata, urlata, sputata, sognata, sussurrata.[…] Nei suoi testi riscontriamo inoltre l'ispirazione che le proviene anche dalle grandi letterature europee e americane fra modernità e contemporaneità.

Patti disse che per lei Rimbaud era come un fidanzato". (ANSA).