Fisco: Gdf sequestra 684.000 euro a Spa

(ANSA)-VICENZA, 18 NOV - La guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato 684mila euro ad una Spa berica parte di un gruppo operante nel settore orafo.Il provvedimento segue l' indagine dei finanzieri che ha accertato un sofisticato sistema di frode fiscale caratterizzato dall'emissione di fatture per operazioni economiche inesistenti da parte di una società "cartiera" con sede in Malesia, artificiosamente interposta nel rapporto commerciale tra i veri fornitori di preziosi e la Spa per gonfiare illecitamente i costi di acquisto a favore di quest' ultima. Attraverso l'uso di fatture false, l'impresa indagata ha presentato dichiarazioni fraudolente dal 2010 al 2014,facendo un'evasione d'imposta quantificata in 684.000 euro e integrando il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti". Alla luce dei riscontri emersi,la magistratura vicentina ha emesso un Decreto di sequestro preventivo per equivalente l'importo dell'imposta sul reddito evasa:184mila euro presi nel conto corrente della Spa.