Cittadella-Pisa, incasso per Venezia

(ANSA) - PADOVA, 18 NOV - Sarà devoluto interamente in beneficenza al Comune di Venezia, l'incasso della partita Cittadella-Pisa in programma domenica allo stadio Tombolato per la 13/a giornata del campionato di serie B. Ad annunciarlo è la società granata, che spiega di aver attivato un conto corrente speciale proprio per far fronte ai danni procurati dall'alta marea. La prevendita è iniziata stamattina sul circuito Ticketone e proseguirà fino a domenica (chiusura anticipata al sabato per il settore ospiti), senza limitazioni legate alla residenza o al possesso di fidelity card. I prezzi vanno dai 14 euro per tribuna Est e settore ospiti ai 70 euro per la tribuna vip; lo stadio Tombolato ha una capienza di 7.623 posti.