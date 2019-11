Venezia, marea di un metro alle 3

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - E' a un metro sul medio mare la marea a Venezia alle tre di questa notte, un dato leggermente inferiore alle attese ma che non cambia la previsione di un preoccupante picco da 160 centimetri per le 12.30 di oggi. Lo riferisce il Centro maree del Comune.

Il vento di scirocco, finora rimasto abbastanza al largo, è arrivato vicino alla costa, impedendo, finchè non girerà, il deflusso delle acque. La marea continuerà perciò ad aumentare, moderatamente fino alle 5-6 del mattino, poi più rapidamente fino alle 12.30 per poi defluire progressivamente. Lo scirocco dovrebbe calare e la marea tornare sui 45 centimetri entro le 20.30. Sempre che le condizioni di vento non riservino sorprese.