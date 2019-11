Bandiere leone Venezia in stadio Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 17 NOV - Decine di bandiere, stendardi e striscioni con le effigie del Leone di San Marco sono presenti oggi allo stadio Menti di Vicenza e vengono fatte sventolare soprattutto nella gradinata sud occupata dagli ultras, in occasione della sfida di campionato di serie C del Vicenza contro il Ravenna.

L'iniziativa è stata presa dalla Curva Sud del Vicenza che si è mobilitata a sostegno del popolo veneziano colpito dall'acqua alta. Gli ultrà biancorossi hanno sottolineato che l'iniziativa "non ha nulla di politico, perché il gonfalone non appartiene né a partiti, né a movimenti, ma appartiene ai veneti. E noi vogliamo esprimere la nostra più profonda vicinanza e la nostra più sincera solidarietà".

"Popolo Veneziano, popolo Veneto, non mollare!", uno degli slogan riportati dagli ultras biancorossi attraverso i propri social.