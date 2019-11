Azzurri a San Marco "Città si rialzerà"

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - "Venezia supererà anche questa.

Come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza".

C'e' commozione e solidarietà nella parole di Gianluca Vialli, capodelegazione della Nazionale di calcio, in visita a piazza San Marco con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il portiere della nazionale, Gianluigi Donnarumma. La delegazione degli azzurri ha fatto visita alla piazza colpita dall'acqua alta eccezionale, in particolare a un paio di negozi storici ancora allagati, fermandosi a parlare con i titolari, e gli uomini della polizia locale, della protezione civile e con i carabinieri.