Di Maio,chi rema contro 5S può andarsene

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell'Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movimento non lo piangerà". Così il capo politico del M5s Luigi Di Maio in un post dove aggiunge: il M5s lavora "per cambiare il Paese" e "a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente".

"Sapevamo bene che sarebbe potuto succedere che qualcuno di noi pensasse più ai suoi interessi", dice e conclude: "Chi è interessato a fare il gioco degli altri e del sistema può accomodarsi in un partito".