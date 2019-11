In elicottero nuova scala Rocca Asolo

(ANSA) - ASOLO (TREVISO), 11 NOV - I componenti di una scala metallica del peso complessivo di 70 quintali sono stati trasportati oggi da un elicottero, con dieci viaggi consecutivi da una base poco lontana, all'interno della Rocca di Asolo, fortificazione realizzata fra il 1100 e il 1200 sulla sommità del monte Ricco, ad est del centro storico.

L'operazione si è resa necessaria per poter sostituire la vecchia struttura in legno, non più agibile, che consentiva di osservare la struttura da una posizione rialzata.

L'intervento è stato finanziato con 300 mila euro dal Ministero dei beni artistici e culturali. La Rocca, chiusa al pubblico dal 2017, tornerà fruibile all'inizio del 2020. (ANSA).