EasyJet punta su Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - Con il volo decollato il 7 novembre dal Marco Polo di Tessera per Marsa Alam si è ufficialmente aperta la stagione invernale veneziana di easyJet.

Il collegamento Venezia-Marsa Alam che verrà operato con cadenza settimanale ogni giovedì fino a marzo 2020, rappresenta soltanto l'ultima delle quattro nuove rotte che la compagnia low cost metterà in campo dalla città lagunare quest'inverno. Il 27 ottobre, infatti, hanno preso il via le operazioni su Marrakesh, mentre il 29 ottobre è stata la volta della Giordania con il nuovo collegamento per Aqaba/Petra, seguito poi il 2 novembre dal Venezia-Hurghada. Complessivamente sono 47 le destinazioni servite dal Marco Polo in 14 diverse nazioni.