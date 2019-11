Whoopi Goldberg a Bassano con suo libro

(ANSA) - VENEZIA, 4 NOV - Appuntamento unico in Italia, in libreria a Bassano del Grappa (Vicenza), per Whoopi Goldberg, attrice statunitense tra le più famose al mondo, doppiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e attivista, tra le 15 persone ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award.

Lo annuncia, per sabato 30 novembre, la celebre Libreria Palazzo Roberti, dove l'attrice incontrerà i lettori per autografare il suo quarto libro "The Unqualified Hostess" (Rizzoli International, 2019), dedicato all'arte di apparecchiare la tavola con stile e originalità.

"Ho scritto questo libro - ha dichiarato Goldberg - che francamente è l'ultimo libro che qualcuno si sarebbe aspettato da me. 'I do it in my way and you can too', io lo faccio a modo mio e potete farlo anche voi. Voglio mostrarvi che basta la passione per preparare una bella tavola". (ANSA).