Balotelli "Piccoli esseri ignoranti"

(ANSA) - BRESCIA, 4 NOV - "Qua amici miei non c'entra più il calcio, state facendo riferimento a situazioni sociali e storiche più grandi di voi, piccoli esseri. Qua state impazzendo ignoranti... Siete la rovina. Però quando Mario faceva, e vi garantisco farà ancora gol per l'Italia vi stava bene vero? Le persone così vanno 'radiate' dalla società, non solo dal calcio.

Basta mandare giù ora, basta lasciare stare". E' questo il nuovo sfogo via Instagram di Mario Balotelli dopo gli ululati allo stadio e le parole del capo ultras del Verona. (ANSA).