Corini: "Se stop qualcosa sarà accaduto"

(ANSA) - VERONA, 3 NOV - "Se l'arbitro ha deciso di sospendere la partita e di far fare allo speaker dello stadio quell'annuncio, forse qualcosa deve essere accaduto. Ma poi tutto è tornato alla normalità e la partita si è chiusa senza nessun'altra situazione particolare". Così l'allenatore del Brescia, Eugenio Corini, sull'episodio che ha visto protagonista Mario Balotelli e i presunti cori razzisti arrivati da alcuni tifosi del Verona, che hanno portato l'arbitro Mariani a sospendere la sfida del Bentegodi per 4' al 9' della ripresa.

"Onestamente ero lontano, dalla mia posizione non ho sentito nulla di particolare", ha aggiunto Corini.