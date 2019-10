Sequestrati 405 colombi vivi da Cc

(ANSA)- VENEZIA, 31 OTT -405 colombi della specie domestica sono stati sequestrati a Favaro Veneto dai Carabinieri del Nucleo Cites di Venezia (reparto dell'Arma specializzato nella prevenzione e repressione dei reati in danno degli animali, compresi i traffici di specie protette), con la Compagnia di Mestre. I militari hanno notato un furgone con una presa d'aria sul tettuccio, sospettando che trasportasse animali. Fermato per un controllo, nel mezzo sono state trovate alcune gabbie da trasporto per un uccelli con dentro, stipati, i 405 colombi probabilmente destinati all'estero. Sul posto sono giunti i veterinari della Ulss 3 che hanno constatato che le condizioni di trasporto erano assolutamente incompatibili con le caratteristiche etologiche degli animali e produttive di gravi sofferenze per gli stessi. I colombi sono stati portati in una struttura idonea. Denunciati il proprietario degli animali e la persona che lo stava accompagnando in furgone.