John Galliano direttore Maison Margiela

VENEZIA, 30 OTT - Il gruppo Otb di Renzo Rosso ha annunciato oggi il rinnovo del contratto con John Galliano come direttore creativo del brand Maison Margiela.

Galliano è stato nominato a capo della casa di moda concettuale francese nell'ottobre 2014 e da allora la sta guidando verso nuovi orizzonti creativi di successo, facendone a tutti gli effetti "the coolest cutting-edge couture house".

Lavorando con una logica piramidale, partendo dalla collezione couture 'Artisanal' con le linee pret-à-porter e accessori, ha saputo creare un'immagine e un'offerta nuove, rilevanti e coordinate che stanno incontrando il favore del mercato. Dal suo arrivo le vendite della maison sono duplicate. Negli ultimi cinque anni, sotto la sua guida, sono stati lanciati una serie di accessori (borse e sneakers in particolare) che hanno portato il business degli accessori al 60% del totale vendite del marchio. In arrivo il piano di sviluppo retail del marchio a livello mondiale.

"Cinque anni fa - commenta Renzo Rosso - ho creduto che John fosse l'unica persona che potesse prendere in mano questa maison, e ne sono ancora più convinto oggi. Il suo talento indiscusso è pari alla sua comprensione delle generazioni di oggi, del loro modo di pensare, delle loro battaglie, dei loro sogni. E sta facendo esattamente quello che la Maison ha sempre fatto al suo meglio: rompere gli schemi, innovare e ispirare".

(ANSA).