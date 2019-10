Essilux: ricavi +4,3%, conferma target

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Nei primi nove mesi dell'anno EssilorLuxottica ha registrato un fatturato di 13,08 miliardi, in aumento del 4,3% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre nel solo terzo trimestre la crescita è del 5,2%. Il gruppo conferma i suoi obiettivi finanziari per l'intero anno: incremento del fatturato compreso tra il 3,5% e il 5% e una crescita dell'utile netto adjusted tra 1 e 1,5 volte rispetto alle vendite.

"Il miglioramento continuo della performance del gruppo conferma la qualità delle nostre strategie di crescita e degli investimenti in innovazione", dimostrando "la nostra capacità di dare esecuzione ai piani aziendali e di generare sinergie di fatturato e di costo", commentano Francesco Milleri e Laurent Vacherot, a.d. di Luxottica e a.d. di Essilor International, ai quali Leonardo Del Vecchio (presidente esecutivo del gruppo) e Hubert Sagnières (vice presidente esecutivo) hanno delegato alcuni poteri nel gigante delle lenti e delle montature.

