Cervo contro bus pendolari nel bellunese

(ANSA) - BELLUNO, 30 OTT - Un autobus della compagnia Dolomiti Bus, in servizio fra Feltre e Agordo per il trasporto di lavoratori pendolari di Luxottica, è rimasto pesantemente danneggiato questa mattina a causa dell'urto con un cervo, che stava attraversando la sede stradale.

Il fatto è accaduto a La Valle Agordina. I circa 50 occupanti, vista l'impossibilità di proseguire, sono stati trasbordati in altri mezzi di linea diretti ad Agordo.

L'evento non ha provocato danni ai viaggiatori. L'animale, nonostante l'urto, non è rimasto ferito ed è riuscito a fuggire a lato della sede stradale, scomparendo nella boscaglia. Il bus è fuori uso. (ANSA).