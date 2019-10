Grandi navi: De Micheli, soluzione 2020

(ANSA) - VENEZIA, 29 OTT - "Stiamo lavorando per togliere le grandi navi da crociera da San Marco a Venezia entro l'aprile del 2020". Lo ha detto Paola De Micheli, ministro dei Trasporti e infrastrutture, oggi a Marghera a margine della consegna da parte di Fincantieri della 'Carnival Panorama' all'armatore. "Le grandi navi non devono più passare per San Marco - ha aggiunto - La soluzione non è semplice, ma deve essere veloce, tenendo conto dei fattori ambientali, del traffico nautico e delle ricadute economiche". "I miei tecnici - ha annunciato De Micheli - hanno acquisito tutto il materiale disponibile; da quello del Comitatone del 2017 fino a quanto prodotto dal mio predecessore". "Valutato ciò - ha concluso - incontrerò il territorio per una soluzione definitiva. I tempi sono oggettivamente stretti per cui si andrà, ritengo, verso una soluzione provvisoria, mentre valuteremo quella definitiva in seguito, anche in relazione alle risorse economiche da investire".