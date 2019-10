Venicemarathon: vince etiope Anbesa

(ANSA) - VENEZIA, 27 OTT - La 34/a Venicemarathon di Venezia è stata vinta dall'etiope Lencho Tesfaye Anbesa in 2 ore 10"49 sbaragliano il pattuglione keniano sul traguardo di Riva degli Schiavoni, davanti all'Arsenale, dopo il suggestivo passaggio in Piazza San Marco. Proprio agli atleti del Kenia sono andate le altre posizioni di rilievo. Secondo è giunto Henry Kiprop (inutile il suo tentativo di rimonta) in 2 ore 10"55, terzo Andraw Ben Kimtai (2 ore 11"58) quarto Daniel Ndiritu Gatheru (2ore 12"53) e quinto Moses Mengich (2 ore 13"18). Con i colori dell'Italia si sono classificati, a seguire, Ousman Jaithe, Said Boudalia, Ahmed Nasef e Michele Belluschi. Rivincita keniota sul fronte femminile con la vittoria di Judith Korir (2 ore 29"20), seguita da Chintya Jerop (2 ore 31"33) e l'etiope Wake Meka Washo (2 ore 34"36). La gara ha visto il via davanti alla monumentale Villa Pisani a Stra in Riviera del Brenta quindi ha attraversato Marghera e Mestre per giungere nel centro storico di Venezia.