Rifiuta droga e viene accoltellato

(ANSA) - VENEZIA, 27 OTT - La polizia di Venezia è intervenuta per aiutare un uomo di nazionalità marocchina che era stato colpito a coltellate ad un braccio e ad una scapola probabilmente da un connazionale perché si è rifiutato di acquistare della droga. Il fatto è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre, dal quale però si è allontanato volontariamente prima di completare le visite, con prognosi parziale di 15 giorni. Sono in corso indagini da parte della Polizia per la verifica dell'esatta dinamica dell'episodio.