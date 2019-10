Mostre: ad Arquà "Erbario per Petrarca"

(ANSA) - PADOVA, 26 OTT - L'artista Olimpia Biasi incontra idealmente il Petrarca, giardiniere nei luoghi che il Poeta scelse come sua ultima dimora ad Arquà Petrarca (Padova).

"Erbario per Petrarca" è il titolo della mostra-installazione voluta dall'amministrazione comunale e curata da Virginia Baradel nell'Oratorio della Santissima Trinità, in cui il letterato si raccoglieva in preghiera, e che conserva un polittico di Sant' Agostino di Jacobello di Bonomo.

Grandi teleri di garza realizzati da Olimpia Biasi scendono dall'alto e come quinte trasformano l'ambiente in un luogo "dove la poesia della natura acquista una nota di sacralità fortemente contemporanea".

"Gli Erbari medievali, dai quali Biasi trae ispirazione - scrive la curatrice - sono la sua camera delle meraviglie e qui il passo dal Poeta si fa ancora più corto. Nel brusio narrativo e compositivo delle garze questa vicinanza può farsi, a ben vedere, più lirica se l'aria del borgo, annullando come nei sogni le distanze, si fa lieve e ispirata messaggera".