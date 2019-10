Due motociclisti morti nel Trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 26 OTT - Due motociclisti sono morti oggi, a poche ore di distanza, in altrettanti incidenti avvenuti nel Trevigiano.

Poco prima di mezzogiorno a Mareno di Piave, in seguito all'urto fra la propria moto ed un'autovettura, è deceduto all'istante un cinquantenne di Vazzola (Treviso).

Nelle prime ore del pomeriggio a perdere la vita, a Vedelago, è stato un secondo centauro, la cui motocicletta è uscita autonomamente di strada terminando la corsa contro un manufatto in cemento. Anche in questo caso i soccorsi sono stati vani. (ANSA).