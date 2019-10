Boxe: Bortot si conferma regina d'Europa

(ANSA) - SAN BONIFACIO (VERONA), 26 OTT - Al PalaFerroli di San Bonifacio, Silvia Bortot ha conservato la cintura di campionessa d'Europa dei Superleggeri battendo la belga Djamila Gontaruk ai punti con decisione unanime (96-94, 96-94, 97-93). Nella riunione targata Royal Boxing Team-Artmediasport/Fpi, la Bortot ha difeso con grande determinazione il titolo continentale contro un'avversaria più giovane. Dopo due riprese in cui la Gontaruk ha cercato di metterla in difficoltà, la Bortot è diventata molto più reattiva e, sebbene nel 6/o round abbia dovuto tenere testa ai ganci della belga, ha tirato fuori grinta e tenacia portando dalla sua il verdetto. "Questa riconferma - commenta - è frutto del mio sudore e lavoro. Non ho fatto il match brillante che volevo, per la tensione di combattere in casa e perché sono stata lontana dal ring per mesi. Mi sono confrontata con un'avversaria che non mi ha permesso di boxare in modo tecnico,e ho sofferto la sua pressione ma sono stata più precisa ed efficace.Imparerò dagli errori per migliorare".